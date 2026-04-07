Alysson fala sobre líder na Câmara e promete novidades na base aliada

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Durante visita à Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (7), o prefeito Alysson afirmou que ainda não definiu quem será o líder do Executivo na Casa e indicou que a base aliada pode passar por mudanças nos próximos dias.

Até então, o posto era ocupado pelo vereador Marcio Mustafá, na gestão do ex-prefeito Tião Bocalom. Questionado sobre a permanência do parlamentar na função, Alysson evitou confirmar.

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“Vamos ter uma reunião com a base. Vamos conversar com cada vereador. Temos novidades aí já já na base também. Com calma, a gente vai ver se tiver que repactuar alguma coisa”, declarou.

Diálogo com parlamentares

A fala sinaliza uma possível reorganização política na Câmara, com o prefeito indicando que pretende dialogar individualmente com os parlamentares antes de anunciar qualquer definição.

A expectativa é que as decisões sobre a liderança do governo e o alinhamento da base sejam tomadas após essas reuniões, que devem ocorrer nos próximos dias.