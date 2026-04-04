05/04/2026
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Alysson garante que manterá secretários escolhidos por Bocalom: “Continuidade”

Alysson destacou que a equipe não está cansada e que Bocalom deixou tudo pronto para que o trabalho prossiga

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📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet
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Ao assumir o cargo deixado por Bocalom neste sábado (4), o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, assegurou que não haverá mudanças no secretariado.

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Alysson declarou que a manutenção da equipe escolhida por Bocalom representa uma “continuidade do trabalho” do ex-prefeito.

“Olha, a princípio, vamos manter toda a equipe, até porque é a continuidade de um trabalho. Temos muitas obras em andamento, né? O nosso plano de governo abrange cada setor, seja na saúde, educação, assistência social ou infraestrutura. Há uma grande quantidade de obras de infraestrutura. Visitamos todas elas. Na prestação de contas que a prefeitura, através do prefeito Tião Bocalom, fez, foi apresentado um demonstrativo dos valores que a prefeitura tem em caixa, além do que está em andamento”, afirmou.

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Por fim, Alysson destacou que a equipe não está cansada e que Bocalom deixou tudo pronto para que o trabalho prossiga.

“São quase um bilhão em obras, com mais de quinhentos milhões destinados apenas às 2.277 casas que pretendemos entregar ao longo da gestão. Isso nunca ocorreu na prefeitura de Rio Branco. É uma marca de uma gestão que assume a responsabilidade com o recurso público para atender as pessoas que mais necessitam. Vamos dar sequência a esse trabalho com toda a equipe que está aqui, que eu tenho certeza de que não está cansada; todos estão prontos. O prefeito deixou tudo preparado para que possamos continuar e entregar para o nosso povo”, concluiu.

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