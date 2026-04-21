Alysson recepciona estudantes antes de viagem à Nasa

Grupo segue para Brasília, onde irá tirar passaporte e visto antes de embarcar para os Estados Unidos

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, acompanhou na noite desta terça-feira (21) a recepção dos seis estudantes da rede municipal que conquistaram uma viagem internacional. Após o encontro, os alunos seguiram para o aeroporto, de onde embarcaram rumo a Brasília, primeira etapa da experiência que promete marcar suas vidas.

Na capital federal, o grupo dará início aos trâmites necessários para a entrada em território norte-americano, incluindo a emissão de passaporte e visto. A viagem completa prevê visitas à Nasa e aos parques da Disney, nos Estados Unidos.

Durante o encontro, realizado antes do deslocamento ao aeroporto, o prefeito conversou com os jovens, familiares e coordenadores, acompanhando de perto a expectativa para a viagem e o significado da conquista.

“Esse intercâmbio cultural, na área da educação, possibilita conhecer outras culturas. A gente viu em outros estados e trouxe para Rio Branco. Assumimos e colocamos esse projeto para andar, e hoje estamos concluindo a primeira etapa desse sonho”, afirmou.

O prefeito destacou que os alunos foram selecionados pelo desempenho escolar e que a iniciativa deve continuar nos próximos anos. “São crianças nota 10 e professores nota 10, escolhidos por meio de uma prova interna. Eles estão viajando pela primeira vez para tirar o visto em Brasília e, no início de maio, seguem para a Nasa e a Disney. É um projeto que se torna política pública do município e terá continuidade”, ressaltou.

Bestene também enfatizou o papel da educação como ferramenta de transformação social. “É um sonho que eles estão realizando e também nós, enquanto gestores. A educação transforma vidas, e quando proporcionamos momentos como esse, temos a certeza de que estamos contribuindo para formar futuros profissionais que vão transformar nossa cidade e nosso país”, disse.

O prefeito destacou ainda a importância de incentivar os estudantes a se dedicarem aos estudos como caminho para novas oportunidades. “Queremos que cada vez mais alunos se esforcem, sabendo que, através do estudo, podem alcançar experiências como essa, conhecer outras culturas e até outros países”, concluiu.