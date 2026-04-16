16/04/2026
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Ameaça de bomba atinge casa de irmão do papa Leão XIV nos EUA

Polícia evacua área em Chicago após denúncia; nenhum explosivo foi encontrado

Por Redação ContilNet 16/04/2026
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Ameaça de bomba atinge casa de irmão do papa Leão XIV nos EUA
Ameaça de bomba atinge casa de irmão do papa/Foto: Reprodução

Uma ameaça de bomba mobilizou a polícia dos Estados Unidos após atingir a casa de um dos irmãos do papa Leão XIV, na região de Chicago, na noite de terça-feira (15).

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A denúncia levou à evacuação de residências próximas enquanto equipes especializadas realizavam buscas no imóvel e arredores. A ocorrência foi registrada em New Lenox, no estado de Illinois.

Apesar da gravidade da situação, as autoridades informaram que nenhum explosivo ou material perigoso foi encontrado durante as varreduras realizadas no local.

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Além disso, o caso ganhou repercussão internacional por envolver diretamente um familiar do pontífice, em um momento de alta visibilidade do papa no cenário global.

Diante do ocorrido, a polícia abriu investigação para identificar a origem da ameaça e esclarecer as circunstâncias da denúncia.

Com informações Metrópoles

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