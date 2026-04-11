11/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Descubra: amor e resistência marcam união de casal homoafetivo no Acre

Após enfrentarem barreiras e falta de reconhecimento, Maria Darc e Rosângela celebraram a união sob as bênçãos do Judiciário

Por Fhagner Soares, ContilNet 11/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Descubra: amor e resistência marcam união de casal homoafetivo no Acre
Maria Darc e Rosângela celebram a união oficial após seis anos de história/ Foto: TJAC
⏱️ 2 mins leitura

O amor venceu o preconceito na quadra da Escola Edmundo Pinto de Almeida Neto, no Bujari. Durante a celebração do Casamento Coletivo do Projeto Cidadão, nesta sexta-feira (10), a história de Maria Darc do Nascimento, de 52 anos, e Rosângela da Silva Carvalho, de 44 anos, emocionou os presentes. Juntas há seis anos, elas foram um dos 54 casais que oficializaram o matrimônio perante o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Para as duas, a assinatura do documento representou muito mais que um trâmite civil; foi um ato de afirmação. Moradoras da zona rural, Maria e Rosângela relataram que já enfrentaram dificuldades para acessar benefícios básicos por não serem reconhecidas como um casal. “A nossa história tem lutas e desafios. A gente queria que o mundo nos visse como somos: normais. É uma união de luta, alegria e muito amor”, declarou Maria, orgulhosa.

Projeto Cidadao Casamento Coletivo Bujari 10abr2026 11

Projeto Cidadão garante gratuidade em registros civis para moradores do interior/ Foto: TJAC

Do Digital ao Altar

A trajetória do casal começou em um aplicativo de relacionamentos, quando Rosângela ainda morava em Porto Velho (RO). Após o encontro presencial, a conexão foi imediata, resultando na mudança para o interior do Acre e no desejo de construir uma vida em conjunto. A oportunidade de oficializar o laço surgiu através da ação social, que isenta os noivos dos custos cartoriais.

Projeto Cidadao Casamento Coletivo Bujari 10abr2026 12

Casamento coletivo no Bujari reúne 54 casais na Escola Edmundo Pinto/ Foto: TJAC

Paz, Respeito e Combate à Violência

O coordenador do Projeto Cidadão, desembargador Samoel Evangelista, presidiu a cerimônia e enfatizou que o casamento deve ser um refúgio de amparo mútuo. Em seu discurso, o magistrado fez um apelo contundente contra a violência doméstica. “Construam uma casa onde o diálogo prevaleça sobre o grito. Quem ama protege, não fere. Mulher não foi feita para servir, foi feita para caminhar lado a lado”, exortou.

LEIA TAMBÉM: 

Calderano derrota francês e fica a 2 vitórias do bi na Copa do Mundo

Sensor do ar de baixo custo será lançado no Acampamento Terra Livre

Ida de Pedro Pascoal para o PSDB de Bocalom teve anuência de Gladson

O corregedor-geral da Justiça, Nonato Maia, também acompanhou o encerramento das atividades no Bujari, destacando a união de esforços entre o TJAC, a Corregedoria (Coger) e os cartórios extrajudiciais para garantir que a cidadania e os direitos cheguem a quem mais precisa. Com a entrega das certidões, o Bujari encerra mais uma edição do projeto com famílias fortalecidas sob os pilares da dignidade e do respeito.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.