19/04/2026
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Ana Paula chorou e demonstrou tristeza momentos antes de perder o pai

Participante apresentou estado emocional abalado durante a manhã deste domingo (19), sem saber da gravidade do estado de saúde de Gerardo Renault

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 20:41 Atualizado: há 1 hora
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Ana Paula chorou e demonstrou tristeza momentos antes de perder o pai
Fãs resgatam vídeos e apontam possível pressentimento da sister sobre a saúde do pai/ Foto: Reprodução

O domingo (19) tem sido de intensa carga emocional para quem acompanha o BBB 26, tanto dentro quanto fora da casa. Um detalhe que chamou a atenção dos telespectadores e ganhou força nas redes sociais foi o estado emocional de Ana Paula Renault momentos antes de uma tragédia familiar: o falecimento de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault.

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Mais cedo, antes mesmo da notícia da morte ser confirmada pela equipe da jornalista, Ana Paula foi vista em momentos de profunda tristeza. A sister chorou sozinha e demonstrou estar bastante abalada, o que muitos internautas agora interpretam como uma espécie de “conexão” ou pressentimento pelo que estava por vir.

Ana Paula chorou e demonstrou tristeza momentos antes de perder o pai

Ana Paula Renault foi flagrada pelas câmeras chorando e visivelmente abalada na manhã deste domingo/ Foto: Reprodução

A cronologia da dor

Enquanto Ana Paula enfrentava um dia de fragilidade emocional sob as câmeras, o cenário externo se tornava crítico. Poucas horas após os registros de seu choro na casa, Gerardo Renault veio a falecer. Ele foi o maior incentivador para que a filha aceitasse o convite de retornar ao reality após 10 anos de sua primeira participação.

Devido à decisão da família de não avisá-la sobre o óbito cumprindo uma vontade expressa pelo próprio Gerardo em vida a participante segue na disputa sem imaginar que sua intuição matinal coincidiu com a partida do pai.

Repercussão na Web

No  Instagram, fãs resgataram os vídeos da jornalista chorando pela manhã. “Parece que o coração dela já estava sentindo”, comentou um usuário. A equipe de Ana Paula pediu respeito ao momento e reforçou que a permanência dela no jogo é uma forma de honrar o sonho que ambos cultivavam.

O luto permanece restrito aos familiares aqui fora, enquanto Ana Paula Renault continua sua trajetória no programa, carregando a força de um desejo que o pai fez questão de registrar antes de partir.

Veja o vídeo: 

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