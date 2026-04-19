Participante apresentou estado emocional abalado durante a manhã deste domingo (19), sem saber da gravidade do estado de saúde de Gerardo Renault

O domingo (19) tem sido de intensa carga emocional para quem acompanha o BBB 26, tanto dentro quanto fora da casa. Um detalhe que chamou a atenção dos telespectadores e ganhou força nas redes sociais foi o estado emocional de Ana Paula Renault momentos antes de uma tragédia familiar: o falecimento de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault.

Mais cedo, antes mesmo da notícia da morte ser confirmada pela equipe da jornalista, Ana Paula foi vista em momentos de profunda tristeza. A sister chorou sozinha e demonstrou estar bastante abalada, o que muitos internautas agora interpretam como uma espécie de “conexão” ou pressentimento pelo que estava por vir.

A cronologia da dor

Enquanto Ana Paula enfrentava um dia de fragilidade emocional sob as câmeras, o cenário externo se tornava crítico. Poucas horas após os registros de seu choro na casa, Gerardo Renault veio a falecer. Ele foi o maior incentivador para que a filha aceitasse o convite de retornar ao reality após 10 anos de sua primeira participação.

Devido à decisão da família de não avisá-la sobre o óbito cumprindo uma vontade expressa pelo próprio Gerardo em vida a participante segue na disputa sem imaginar que sua intuição matinal coincidiu com a partida do pai.

Repercussão na Web

No Instagram, fãs resgataram os vídeos da jornalista chorando pela manhã. “Parece que o coração dela já estava sentindo”, comentou um usuário. A equipe de Ana Paula pediu respeito ao momento e reforçou que a permanência dela no jogo é uma forma de honrar o sonho que ambos cultivavam.

O luto permanece restrito aos familiares aqui fora, enquanto Ana Paula Renault continua sua trajetória no programa, carregando a força de um desejo que o pai fez questão de registrar antes de partir.

Veja o vídeo: