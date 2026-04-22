A sister confirmou presença no café da manhã com Ana Maria Braga nesta manhã para comentar sua trajetória no reality

A grande campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, já começou a movimentar as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (22). Em sua primeira aparição oficial após deixar o confinamento com o prêmio milionário, a jornalista surgiu em um hotel no Rio de Janeiro, ainda em choque com a repercussão de sua vitória na noite anterior.

Com o estilo direto e bem-humorado que conquistou o público, Ana Paula confessou que ainda está tentando entender tudo o que aconteceu nos últimos 100 dias. “Estou aqui me atualizando e bem passada com as histórias”, comentou a mineira, enquanto recebia as primeiras informações sobre sua trajetória fora da casa.

Bom humor e “perrengue” chique

Mesmo agora ostentando o título de milionária, a sister não perdeu a oportunidade de fazer piada com a nova rotina. Ela revelou um pequeno imprevisto pós-reality que divertiu seus seguidores.

“Amanhã estarei na Ana Maria Braga e estou aqui atrás das minhas coisas. Minha necessaire ficou lá no BBB, gente. Alguém pega pra mim? Tenho que fazer meu skincare”, brincou ela, fazendo referência aos cuidados de beleza que não abandonou durante o programa.

Prêmio histórico

Ana Paula consagrou-se vencedora com uma média de 75,94% dos votos, um dos maiores favoritismos das edições recentes. O valor final depositado em sua conta, já livre de impostos, é de R$ 5.708.712. Além do dinheiro, ela faturou um apartamento e um carro híbrido durante a final.

O próximo compromisso oficial da campeã é o tradicional café da manhã no programa “Mais Você”, onde deve detalhar seus planos para o futuro e como pretende utilizar o prêmio recorde.

Veja o vídeo: