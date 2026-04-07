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Ana Paula Renault se emociona ao falar do pai no reality

Ana Paula chora no BBB 26 pelo pai, que segue internado

Por Redação ContilNet 07/04/2026
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Ana Paula Renault se emociona ao falar do pai no reality
Reprodução/ Instagram
⏱️ 2 mins leitura

Em meio à pressão da reta final do BBB 26, a madrugada desta terça-feira (07/04) trouxe um dos momentos mais humanos da edição. Durante um desabafo com Juliano Floss sobre o medo do cancelamento e o julgamento do público, a jornalista Ana Paula Renault abriu o coração e revelou que sua única base sólida é a figura paterna.

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O Desabafo com Juliano Floss

A conversa surgiu quando Juliano admitiu que o “cancelamento dói”. Ana Paula, conhecida por sua postura forte, demonstrou vulnerabilidade ao rebater as críticas externas:

“Só meu pai que me importa e ele sabe exatamente quem eu sou, sempre soube”, declarou a sister, visivelmente abalada e com lágrimas nos olhos.

Com informações do Metrópoles.

A Realidade Fora da Casa

O que torna a cena ainda mais impactante para o público é o fato de Ana Paula estar alheia ao estado de saúde de Gerardo Henrique Machado Renault. O idoso de 96 anos foi internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, na última sexta-feira (03/04).

  • Quadro Clínico: Embora a equipe da sister tenha inicialmente citado desidratação, informações atualizadas apontam para um quadro de infecção urinária e confusão mental.

  • Estado de Saúde: De acordo com a assessoria da jornalista, o estado de Gerardo é estável e ele segue internado apenas por precaução devido à idade avançada.

A Globo vai avisar?

O choro de Ana Paula reacendeu o debate sobre o protocolo da emissora. Como o estado de Gerardo é considerado estável e sem risco iminente de vida, a tendência é que a produção mantenha o sigilo para não desestabilizar a participante, respeitando a cláusula de “mera liberalidade” do contrato de confinamento.

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