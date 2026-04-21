Ana Paula Renault vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e conquista prêmio milionário

Ex-participante retorna ao reality, domina a final e se consagra campeã com ampla vantagem sobre os adversários

Na noite desta terça-feira (21), o reality Big Brother Brasil chegou ao fim com a consagração de Ana Paula Renault como a grande vencedora da 26ª edição. A participante conquistou o título com 75,94% da média dos votos, garantindo uma vitória expressiva na final do programa.

Em segundo lugar ficou Milena, com 17,29% dos votos, enquanto Juliano Floss terminou em terceiro, com 6,77%.

A decisão foi marcada por forte mobilização do público e consolidou a trajetória dominante de Ana Paula ao longo da temporada. Desde o início do programa, a participante se destacou pelo posicionamento firme, protagonismo nas dinâmicas e presença constante nos principais momentos do jogo.

Além disso, a ampla diferença percentual reforça o favoritismo construído durante o reality. A soma dos votos dos adversários não se aproximou do total alcançado pela campeã, evidenciando a preferência do público.

Com o resultado, Ana Paula Renault se torna a 26ª campeã do Big Brother Brasil, encerrando mais uma edição de um dos programas de maior audiência da televisão brasileira. A vitória também reforça o impacto da participante dentro e fora da casa, consolidando seu nome entre os mais marcantes da história recente do reality.