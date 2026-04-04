05/04/2026
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Ao assumir prefeitura, Alysson diz que vai continuar usando ‘azul Bocalom’

Manutenção das cores não é apenas uma questão estética, mas um símbolo de respeito ao brasão

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📸 Foto Destaque: Reprodução
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O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, confirmou que manterá o azul como a cor predominante da identidade visual da gestão municipal.

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A escolha segue o padrão estabelecido pelo ex-prefeito Tião Bocalom que utilizou a tonalidade em todas as obras e espaços públicos inaugurados ou revitalizados durante seu mandato.

Segundo Alysson, a manutenção das cores não é apenas uma questão estética, mas um símbolo de respeito ao brasão e à história oficial do município.

“Sim. Azul é a nossa cor de Rio Branco, é a cor do nosso brasão, é a cor oficial do nosso município que a gente tem orgulho. Que pela primeira vez tem um hino histórico que foi na gestão do prefeito Tião Bocalom, que a gente tem que ter orgulho pela nossa pátria e principalmente pela nossa cidade, que ela tá cada vez mais bonita, mais moderna e inovadora”, pontuou.

O gestor ressaltou que a identidade visual será aplicada em todos os novos espaços que serão entregues à população a partir de agora.

“E por que mudar? Vamos continuar melhorando cada vez mais e ampliar esses serviços todos para chegar nas comunidades que mais necessitam”, concluiu

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