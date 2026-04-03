05/04/2026
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Aos 73 anos, fiel celebra tradição e pede paz mundial na Procissão do Cristo Morto

Francy, que é ministra da Eucaristia, chegou com os fiéis da Paróquia Santa Ines

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📸 Foto Destaque: Foto: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura

A Sexta-feira Santa é um dos momentos mais importantes da Semana Santa para os católicos. Na concentração da Procissão do Cristo Morto, realizada nesta sexta (2), a idosa Francy Inês Nogueira, de 73 anos, ao ContilNet, disse que vai a procissão há muitos anos.

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Desde muitos anos já, há bastante tempo. Eu sou cearense, mas eu estou aqui há muito tempo, desde 2012”, disse.

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Francy, que é ministra da Eucaristia, chegou com os fiéis da Paróquia Santa Ines, e disse que veio a procissão para agradecer pelo ano e pedir também pela paz. “Vamos agradecer pelo ano em que nós estamos no mundo inteiro, nas famílias, por essa guerra que está acontecendo esses países e também pedir bênçãos para todos nós, para nossas famílias, nossas casas, nossos irmãos, nós todos somos irmãos em Cristo”, disse.

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