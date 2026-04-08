⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O clima de insegurança tomou conta do Condomínio Florença, em Rio Branco, após o grave acidente que resultou em fraturas nas pernas de uma psicóloga de 36 anos na última quinta-feira (2). O elevador da Torre Roma despencou do 8º andar, parando bruscamente no 1º andar após o acionamento do freio de emergência. Agora, o pânico se espalha para a Torre Samarino, onde moradores relatam barulhos estranhos nos equipamentos.

Relatos obtidos pela reportagem indicam que o medo de novos incidentes fez com que muitos moradores, incluindo pais e crianças, abandonassem o uso dos elevadores, optando pelas escadas do edifício para evitar riscos, segundo ainda não teria sido feita qualquer vistoria e manutenção no elevador da torre. Até o fechamento desta edição, o síndico do local não foi localizado para comentar as novas queixas na torre vizinha.

A posição do Condomínio

Em comunicado oficial emitido neste sábado (4), a administração do Florença lamentou profundamente o ocorrido e prestou solidariedade à vítima. O corpo diretivo informou que o elevador da Torre Roma estava em manutenção programada e devidamente sinalizada no momento da queda. Para garantir a isenção na apuração das causas, o condomínio anunciou a contratação de uma empresa de perícia especializada vinda de fora do Estado do Acre.

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A gestão reforçou que as manutenções das torres Roma e Samarino são realizadas mensalmente e estão com os laudos em dia. No entanto, diante da gravidade do fato, o elevador social da Torre Roma permanecerá totalmente interditado por tempo indeterminado até que os relatórios técnicos independentes sejam finalizados.

Resgate dramático

A vítima do acidente permaneceu presa na cabine por cerca de 2 horas e 30 minutos. O equipamento parou desalinhado entre o térreo e o primeiro andar, o que exigiu um trabalho complexo de desencarceramento realizado pelo Corpo de Bombeiros e técnicos da empresa MGU Elevadores.

Enquanto a perícia externa é aguardada, o condomínio afirma que está colaborando com as autoridades e aguarda o relatório do Corpo de Bombeiros para entender a sequência de situações pontuais que levaram a este fato excepcional. A reportagem segue acompanhando o caso e mantém o espaço aberto para o pronunciamento oficial da sindicância.