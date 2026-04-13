13/04/2026
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Após anos no cargo, Fran Britto é exonerada do comando da OCA

Fran ocupava a função desde o primeiro mandato do ex-governador Gladson Camelí

Por Redação ContilNet 13/04/2026
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Após anos no cargo, Fran Britto é exonerada do comando da OCA
Fran é servidora de carreira do governo/Foto: Reprodução
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Após anos à frente da Organização em Centros de Atendimento (OCA), a diretora Fran Britto foi exonerada do cargo. A saída foi oficializada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13), em ato assinado pela governadora Mailza Assis.

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Fran ocupava a função desde o primeiro mandato do ex-governador Gladson Cameli e esteve à frente de uma das principais estruturas de atendimento ao cidadão no estado por vários anos. Durante sua gestão, a OCA passou por expansão, com a inauguração de três novas unidades, em Cruzeiro do Sul, Brasiléia e uma unidade móvel, voltada ao atendimento itinerante em diferentes regiões do Acre.

Passagem pelo Procon

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Servidora de carreira do Estado, Fran Britto também já havia comandado o Procon do Acre durante a gestão do ex-governador Tião Viana.

Até o momento, o governo não informou se ela será aproveitada em outra função na administração estadual. Na mesma edição do Diário, Mailza escolheu Clicia Regina Silva da Costa como nova diretora da OCA. Na mesma edição, ela foi exonerada de um cargo em comissão, referência CAS-4.

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