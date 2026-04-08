Após atritos, Nikolas encontra Flávio Bolsonaro e diz: “Somos um time”; veja

📸 Foto: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

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A temperatura política dentro do Partido Liberal (PL) baixou significativamente nesta quarta-feira (8/4). O deputado federal Nikolas Ferreira encontrou-se com o senador Flávio Bolsonaro durante o lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado por Minas Gerais, em Brasília.

O gesto de união ocorre poucos dias após embates públicos entre Nikolas e o irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, que havia acusado o mineiro de isolar o senador em uma “espiral do silêncio”. Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas foi enfático: “Somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo”.

De acordo com o portal Metrópoles, o encontro serviu para alinhar as estratégias do PL em Minas Gerais, estado considerado a “chave” para as pretensões presidenciais da direita em 2026, com Nikolas prometendo que todas as candidaturas mineiras estarão a serviço da derrota do projeto político do PT e de Lula.

Estratégia de união e coco no eleitorado

O discurso de Nikolas Ferreira ao lado de Flávio Bolsonaro focou na necessidade de romper as bolhas de militância para vencer a eleição:

Foco no “Voto Decisivo”: O deputado destacou a importância de dialogar com as pessoas que não estão engajadas diariamente na política, classificando-as como as “que acabam decidindo esse jogo”.

Sobrevivência Política: Flávio Bolsonaro já havia dado o tom da reconciliação na segunda-feira, afirmando que ataques internos “não são inteligentes” e que o momento pede que as vaidades sejam deixadas de lado pela “sobrevivência do país”.

Alinhamento em MG: Com o apoio de Nikolas, a pré-candidatura de Domingos Sávio ganha musculatura no território mineiro, unificando as alas do partido sob uma única bandeira anti-PT.

Resumo político: encontro Nikolas e Flávio (abril 2026)

Confira os pontos principais da pacificação no PL:

Personagem Posição no Conflito Declaração Chave Nikolas Ferreira Buscou a Reconciliação “Todas as nossas candidaturas vão te servir.” Flávio Bolsonaro Moderador da Crise “Temos que deixar a vaidade de lado.” Eduardo Bolsonaro Crítico Inicial Acusou Nikolas de falsa lealdade (atrito anterior). Domingos Sávio Pré-candidato ao Senado Pivô do evento que reuniu as lideranças em Brasília. Objetivo Comum Estratégia Eleitoral Unir forças para derrotar o PT nas eleições 2026.

O movimento de Nikolas Ferreira é visto por analistas como uma manobra necessária para manter a coesão da base bolsonarista em um estado onde o equilíbrio de forças é delicado.

Segundo o levantamento do Metrópoles, Flávio Bolsonaro atuou pessoalmente para baixar a temperatura dos ataques proferidos por seu irmão, Eduardo, entendendo que Nikolas é o maior puxador de votos da legenda em Minas.

Com o vídeo da “união” circulando nas redes, o PL tenta projetar uma imagem de força e organização, deixando para trás as rusgas internas para focar no embate direto contra o governo Lula nas próximas janelas eleitorais.