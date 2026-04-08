Após atritos, Nikolas encontra Flávio Bolsonaro e diz: “Somos um time”; veja

A temperatura política dentro do Partido Liberal (PL) baixou significativamente nesta quarta-feira (8/4). O deputado federal Nikolas Ferreira encontrou-se com o senador Flávio Bolsonaro durante o lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado por Minas Gerais, em Brasília.
O gesto de união ocorre poucos dias após embates públicos entre Nikolas e o irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, que havia acusado o mineiro de isolar o senador em uma “espiral do silêncio”. Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas foi enfático: “Somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo”.
De acordo com o portal Metrópoles, o encontro serviu para alinhar as estratégias do PL em Minas Gerais, estado considerado a “chave” para as pretensões presidenciais da direita em 2026, com Nikolas prometendo que todas as candidaturas mineiras estarão a serviço da derrota do projeto político do PT e de Lula.
Estratégia de união e coco no eleitorado
O discurso de Nikolas Ferreira ao lado de Flávio Bolsonaro focou na necessidade de romper as bolhas de militância para vencer a eleição:
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Foco no “Voto Decisivo”: O deputado destacou a importância de dialogar com as pessoas que não estão engajadas diariamente na política, classificando-as como as “que acabam decidindo esse jogo”.
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Sobrevivência Política: Flávio Bolsonaro já havia dado o tom da reconciliação na segunda-feira, afirmando que ataques internos “não são inteligentes” e que o momento pede que as vaidades sejam deixadas de lado pela “sobrevivência do país”.
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Alinhamento em MG: Com o apoio de Nikolas, a pré-candidatura de Domingos Sávio ganha musculatura no território mineiro, unificando as alas do partido sob uma única bandeira anti-PT.
Resumo político: encontro Nikolas e Flávio (abril 2026)
Confira os pontos principais da pacificação no PL:
|Personagem
|Posição no Conflito
|Declaração Chave
|Nikolas Ferreira
|Buscou a Reconciliação
|“Todas as nossas candidaturas vão te servir.”
|Flávio Bolsonaro
|Moderador da Crise
|“Temos que deixar a vaidade de lado.”
|Eduardo Bolsonaro
|Crítico Inicial
|Acusou Nikolas de falsa lealdade (atrito anterior).
|Domingos Sávio
|Pré-candidato ao Senado
|Pivô do evento que reuniu as lideranças em Brasília.
|Objetivo Comum
|Estratégia Eleitoral
|Unir forças para derrotar o PT nas eleições 2026.
O movimento de Nikolas Ferreira é visto por analistas como uma manobra necessária para manter a coesão da base bolsonarista em um estado onde o equilíbrio de forças é delicado.
Segundo o levantamento do Metrópoles, Flávio Bolsonaro atuou pessoalmente para baixar a temperatura dos ataques proferidos por seu irmão, Eduardo, entendendo que Nikolas é o maior puxador de votos da legenda em Minas.
Com o vídeo da “união” circulando nas redes, o PL tenta projetar uma imagem de força e organização, deixando para trás as rusgas internas para focar no embate direto contra o governo Lula nas próximas janelas eleitorais.