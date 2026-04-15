Após a forte chuva que atingiu Rio Branco na terça-feira (14), a prefeitura iniciou uma série de discussões com moradores de áreas afetadas para tentar conter os alagamentos que têm se repetido na capital.

O primeiro passo foi uma reunião realizada no gabinete do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira. O encontro reuniu representantes de 12 bairros atingidos, além de integrantes da gestão municipal, e teve como objetivo principal ouvir quem vive diretamente o problema.

“A solução está sendo construída junto com a comunidade. Precisamos também do apoio do Ministério Público para avançar em questões como construções irregulares, que acabam impedindo o fluxo da água. Já estamos articulando uma reunião conjunta para consolidar os encaminhamentos necessários”, disse Cid Ferreira.

Durante a conversa, moradores relataram que as enchentes não são causadas por um único fator. Entre os principais pontos levantados estão o transbordamento de igarapés, como o Sobral, o acúmulo de lixo nas ruas, construções em áreas inadequadas e problemas antigos de drenagem que ainda não foram resolvidos.

Um dos exemplos citados foi a falta de conclusão de obras importantes, como uma galeria que poderia ajudar no escoamento da água. Segundo lideranças comunitárias, a estrutura não acabaria com os alagamentos, mas já reduziria bastante os prejuízos.

“É um conjunto de problemas: enxurradas no Igarapé Sobral, questões ambientais, intervenções irregulares e também o descarte inadequado de lixo por parte de alguns moradores. Tudo isso contribui para o agravamento da situação”, explicou.

A gestão municipal informou que pretende ampliar o diálogo com novas reuniões, incluindo também órgãos de fiscalização. A ideia é criar um plano que combine ações rápidas, para diminuir os impactos imediatos das chuvas, com medidas de longo prazo que evitem novos alagamentos nos bairros mais afetados.