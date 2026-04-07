07/04/2026
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Após deixar ministério, Marina volta ao mandato de deputada federal

Ela deve concorrer ao Senado por SP em uma chapa que tem Simone Tebet e Fernando Haddad

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Marina Volta A Camara
Ministra publicou a volta nas redes sociais
📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes socias
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

O Congresso Nacional tem uma nova deputada federal. A acreana Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, voltou nesta terça-feira (7) ao mandato após 3 anos a frente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

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A volta dela foi publicada pelo deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro. Ele publicou uma foto nas redes sociais ao lado da também ex-ministra Sônia Guajajara, que deixou o Ministério dos Povos Indígenas para retornar à Câmara e disputar a reeleição nas eleições deste ano.

“A semana começou diferente aqui em Brasília. @guajajarasonia e @marinasilvaoficial retornam a Câmara depois de um período valoroso em seus respectivos ministérios, dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Cumpriram a missão dada pelo governo federal e agora retornam para o combate no Congresso. Bem-vindas de volta, companheiras. Muito bem recebidas na Sessão Solene do 22° Acampamento Terra Livre. Temos muito trabalho pela frente, vamos seguir na luta para que essa Casa seja legitimamente do povo!”, escreveu o deputado.

As duas ministras são deputadas licenciadas por São Paulo. Marina, inclusive, deve concorrer ao Senado pelo estado, em uma chapa que tem Simone Tebet também na disputa pelo Senado e Fernando Haddad no Governo.

Ela fica!

A acreana, nas últimas semanas, foi cogitada a deixar o partido que ela mesma criou, a Rede Sustentabilidade, após perder seu grupo perder o comando da Executiva Nacional para o grupo da deputada Heloísa Helena.

CONFIRA MAIS: Marina Silva decide permanecer na REDE e disputar o Senado

Contudo, decidiu ficar no partido e concorrer ao Senado.Marina destacou que sua escolha é coerente com a visão de fortalecer ecossistemas partidários que protejam a democracia de ataques autoritários. Além da permanência na legenda, ela confirmou que seguirá atuando de forma conjunta na federação liderada pelo PSOL, visando o fortalecimento de frentes populares que incluem siglas como PT, PSB, PDT e PV.

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