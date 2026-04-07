Após deixar o governo, Gladson encaminha contas de 2025 à Aleac

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Mesmo após o seu afastamento do cargo de governador para viabilizar sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026, o ex-governador Gladson Camelí oficializou o envio das contas estaduais relativas ao exercício financeiro de 2025 para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (7).

O documento, que detalha a aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das metas fiscais do último ano integral de sua gestão, foi encaminhado para a ciência da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa (COF), onde deve passar pela análise técnica dos parlamentares membros do colegiado.

As contas de Gladson Cameli serão votadas pelo TCE

A prestação de contas é um rito constitucional obrigatório e marca a transição administrativa em um momento em que a governadora Mailza Assis já conduz os destinos do Palácio Rio Branco.

O material enviado à Aleac serve como base para que o Poder Legislativo acompanhe a execução orçamentária do estado, garantindo a transparência sobre os investimentos realizados em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura durante o ano anterior.

As contas de Gladson Cameli serão votadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), órgão responsável por emitir o parecer prévio que atesta a regularidade ou não da gestão financeira daquele exercício.