13/04/2026
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Após deixar secretaria, Ney Amorim assume cargo no gabinete de Mailza

Ney Amorim retorna ao governo em cargo no gabinete da governadora Mailza

Por Suene Almeida, ContilNet 13/04/2026
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Após deixar secretaria, Ney Amorim assume cargo no gabinete de Mailza
Com a nomeação, Ney Amorim retorna à estrutura do Executivo estadual em uma nova função | Foto: ContilNet
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🛡️ Editorial
Fato Checado

Publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (13), o decreto nº 13.371-P oficializou a nomeação  Ney Amorim, para um cargo no Gabinete da governadora do Acre, Mailza Assis.

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A decisão ocorre após Ney deixar o comando da Secretaria de Esportes do Estado. A saída do cargo está relacionada à intenção de disputar as próximas eleições, conforme já vinha sendo articulado nos bastidores políticos.

Novo cargo

De acordo com o documento, o ex-secretário passa a ocupar um cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, com referência CAS-8, vinculado diretamente ao Gabinete da Governadora (GABGOV). A função específica que ele irá desempenhar ainda será definida internamente.

O decreto, datado de 12 de abril de 2026, estabelece que a designação das atribuições ficará sob responsabilidade do titular da pasta, conforme a estrutura administrativa do governo.

Com a nomeação, Ney Amorim retorna à estrutura do Executivo estadual em uma nova função, mantendo presença no núcleo político da gestão de Mailza Assis Cameli.

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