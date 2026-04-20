Após derrota de 4 a 3, time de Feijó pede W.O. contra Sena Madureira por atraso

Em nota de repúdio, o time de Sena destaca o gasto de R$ 2 mil por viagem e critica a tentativa de "ganhar no tapetão" o que foi perdido no esporte

O clima de rivalidade da Feijó Cup (Sub-20) extrapolou as quatro linhas e foi parar no setor administrativo. Após uma vitória heróica por 4 a 3 sobre o time do FEC (Feijó) neste final de semana, o Esporte Clube Sena Madureira foi surpreendido com uma movimentação da equipe adversária que tenta anular o resultado e garantir os pontos da partida via W.O., alegando atraso no horário oficial de chegada dos visitantes.

O caso gerou uma forte reação da delegação de Sena Madureira. Segundo o capitão da equipe, Yan Pablo, o “Gabigol”, o atraso não foi proposital, mas fruto de um incidente de força maior na BR-364. Um caminhão carregado de bois atravessou na pista a cerca de 60 km de Feijó, bloqueando o trânsito por mais de uma hora.

“Aceitaram jogar”

De acordo com o relato dos atletas de Sena, ao chegarem ao local da partida exaustos pela viagem e pelo imprevisto na estrada, o time de Feijó, a arbitragem e a organização teriam concordado em realizar o jogo.

“Os jogadores de Feijó nos esperaram como homens porque queriam jogar. O jogo ocorreu, não pode mudar, estava tudo em consenso. Agora, após perderem na quadra, querem ganhar no tapetão?”, questionou Yan Pablo. O capitão reforçou que o time não foi beneficiado pelo atraso; pelo contrário, jogou sob forte desgaste físico.

Nota de Repúdio e altos custos

Em nota oficial, o Esporte Clube Sena Madureira classificou a atitude do adversário como inaceitável e um desrespeito ao “espírito esportivo” e ao “acordo de cavalheiros” feito no momento do apito inicial. O clube destacou ainda o esforço financeiro para participar da competição: cada viagem para Feijó custa mais de R$ 2.000,00, valor levantado com dificuldade através de patrocinadores locais.

“Tentar eliminar uma equipe por um atraso causado por um acidente rodoviário, após o jogo ter sido disputado e decidido na bola, é uma afronta ao esporte”, diz trecho da nota de repúdio.

O que diz a organização

Até o momento, a organização da Feijó Cup não emitiu uma decisão final sobre o pedido de W.O. protocolado pelo FEC. O caso deve ser analisado pela comissão organizadora para definir se mantém o placar de 4 a 3 conquistado em quadra ou se aplicará o regulamento de forma rígida pelo atraso, independentemente do acordo feito entre as equipes antes do início da partida.