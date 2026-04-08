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O mundo digital amanheceu mais silencioso nesta quarta-feira (08/04). Após a confirmação da morte do influenciador Carlos Filhar, que comoveu seguidores com uma carta de despedida relatando exaustão emocional, sua irmã, Maira Filhar Viti, utilizou as redes sociais para expressar a dor da perda.

O Desabafo da Irmã

Em um texto carregado de emoção, Maira destacou a relação de amizade e cumplicidade que mantinha com o irmão.

“Ainda é difícil acreditar que não vou mais ouvir sua voz, seu riso, seus conselhos… mas levo comigo tudo o que você foi. Você não foi apenas meu irmão, foi amigo, companheiro e parte de quem eu sou”, escreveu Maira.

Apelo da Sobrinha e Combate ao Sensacionalismo

Maria Eduarda, sobrinha mais velha de Carlos, também se manifestou. Atualmente na Itália, ela usou o Instagram para pedir que os seguidores não alimentem posts de fofoca ou deem “engajamento” a notícias sensacionalistas sobre a tragédia.

Posicionamento: Maria foi direta ao afirmar que não dará detalhes ou atualizações para quem passou a segui-la apenas por curiosidade sobre a morte do tio.

Com informações do Metrópoles.

Respeito: Ela reforçou a necessidade de privacidade para a família processar o luto, especialmente diante da distância física em que se encontra.

O Caso Carlos Filhar

Carlos Filhar faleceu pouco tempo depois de postar um texto onde mencionava estar no “fundo do poço” e sentir uma “dor incalculável”. No conteúdo, ele relembrou sua trajetória de pouco mais de um ano na internet e mencionou o fim de um acordo em seu relacionamento amoroso, pedindo que o público não atacasse ou julgasse as pessoas envolvidas.

A morte de Filhar em abril de 2026 levanta, mais uma vez, o alerta sobre a pressão psicológica enfrentada por criadores de conteúdo e a importância de redes de apoio eficazes.