Indignado com o problema, o condutor gravou um desabafo e questionou a falta de manutenção no local

A situação precária de ruas em Sena Madureira voltou a ser alvo de críticas neste domingo (19). Um motorista relatou prejuízo após atingir um buraco nas proximidades da feira livre dos colonos e acabar danificando o veículo.

Indignado com o problema, o condutor gravou um desabafo e questionou a falta de manutenção no local. Segundo ele, é inadmissível que uma área tão movimentada da cidade continue enfrentando esse tipo de transtorno.

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De acordo com o motorista, que reside em Rio Branco e estava em Sena Madureira visitando o município, a região da feira deveria receber atenção especial por ser um dos pontos mais frequentados pela população.

“Todo mundo passa por aqui para fazer compras, resolver alguma coisa. É triste ver uma situação dessas”, afirmou.

A reclamação também trouxe críticas à atual gestão municipal. O morador cobrou providências e disse esperar ações concretas para recuperar as vias e evitar novos prejuízos a quem circula pela cidade.

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