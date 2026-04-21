21/04/2026
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Após prejuízos, morador se revolta e tapa cratera com ajuda de carrocinha em Sena

Cansado dos prejuízos causados ao próprio veículo, o homem decidiu agir por conta própria

Por Matheus Mello, ContilNet 21/04/2026 às 10:07
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Após prejuízos, morador se revolta e tapa cratera com ajuda de carrocinha em Sena
Caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra a indignação de um morador de Sena Madureira, no interior do Acre, diante das condições precárias de uma rua tomada por buracos. Cansado dos prejuízos causados ao próprio veículo, o homem decidiu agir por conta própria e saiu com uma carrocinha recolhendo concreto para tentar tapar uma cratera.

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Nas imagens, gravadas por outro morador, é possível ver o homem trabalhando no local enquanto a situação é narrada.

“O morador aqui cansou de bater o carro dele, ó. Aí anda com a carrocinha, ó, pegando concreto pra tapar o buraco, ó. Do lado do São Felipe, ó. É um buraco, meu irmão. Você tá doido”, diz o autor do vídeo.

Nos últimos meses, a prefeitura de Sena Madureira foi alvo de críticas nas redes sociais por conta da falta de manutenção das vias públicas no município. Moradores relatam que os buracos têm causado transtornos diários, além de danos em carros e motocicletas que trafegam pela região.

VEJA O VÍDEO: 

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