Aposta do Acre fatura bolada em dinheiro no último sorteio da Mega-Sena

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A sorte bateu na porta de um morador de Rio Branco, capital do Acre. Uma aposta simples, com seis números, levou o prêmio de R$ 18.954,16 na Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. A aposta ganhadora teve cinco acertos no concurso 2992, realizado no último sábado (4).

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Na quadra, quando o apostador acerta quatro números, teve 13 apostas premiadas, cada delas levou o valor de R$ 562,44 para casa. Todas as apostas foram simples.

Os números sorteados foram 04, 17, 23, 33, 36 e 49

Não houve ganhadores com 6 acertos neste sorteio da Mega-Sena.

A estimativa para o próximo concurso, que será realizado nesta terça-feira (7), é de R$ 15 milhões.