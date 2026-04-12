Em menos de 15 dias, ações integradas em Roraima já retiraram de circulação mais de 835 kg de mercúrio ilegal

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, em Roraima, a maior apreensão de mercúrio de sua história durante uma operação de inteligência na BR-174. A ação, que faz parte do enfrentamento estratégico a crimes transnacionais e ao garimpo ilegal, resultou na interceptação de aproximadamente 400 kg do metal altamente tóxico na manhã desta semana.

A ocorrência teve início no km 521 da rodovia, quando um veículo que seguia em direção à fronteira com a Venezuela desobedeceu à ordem de parada. O condutor iniciou uma fuga desesperada que durou cerca de 40 quilômetros, terminando apenas quando o motorista perdeu o controle do automóvel e saiu da pista. O suspeito conseguiu se embrenhar na mata e ainda não foi localizado pelas forças de segurança.

Impacto Logístico e Ambiental

No interior do veículo abandonado, os agentes encontraram 11 recipientes que armazenavam a carga recorde. O material foi encaminhado à Polícia Civil em Boa Vista. Segundo dados da PRF, este volume consolida um recorde nacional para a corporação. Somente nos últimos 15 dias, as apreensões de mercúrio em Roraima já ultrapassam a marca de 835 kg, evidenciando uma asfixia na logística do garimpo ilegal.

O mercúrio é fundamental para a extração de ouro, porém sua toxicidade é devastadora. O metal contamina rios e peixes, gerando danos irreversíveis à saúde de populações ribeirinhas e indígenas, além de destruir o ecossistema amazônico.

Cooperação Internacional

A apreensão está inserida no contexto da Operação Japurá, coordenada pela AMERIPOL, que une forças policiais de diversos países amazônicos. A ação também integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS), do Governo Federal, focado no combate ao crime organizado e na proteção da soberania do bioma brasileiro. O automóvel utilizado no crime também foi apreendido e servirá como peça central nas investigações para identificar os responsáveis pela carga.