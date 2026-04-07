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A jornalista Isabele Benito, conhecida por seu estilo incisivo no comando do SBT Rio, viveu na pele uma situação de vulnerabilidade na manhã desta segunda-feira (06/04). Por volta das 6h50, um acidente de trânsito comum escalou para uma cena de violência verbal e física contra o patrimônio da apresentadora.

O Estopim da Confusão

Segundo Isabele, a colisão não teve vítimas, o que deveria resultar em um registro simples de e-BRAT (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito online). No entanto, ao descer do veículo para propor a troca de documentos, ela foi recebida com hostilidade.

“Ele já desceu alterado perguntando: ‘Como você vai pagar isso aqui?’. Eu expliquei que registraríamos online e cada um seguiria sua vida”, relatou a comunicadora.

Protegida pela Blindagem

Diante da recusa do homem em apresentar os documentos e do aumento das ofensas sendo chamada, entre outras coisas, de “cínica”, Isabele buscou refúgio dentro de seu carro blindado. Foi nesse momento que as agressões físicas ao veículo começaram:

Com informações do Metrópoles.

Ataque ao Veículo: O motorista desferiu diversos socos e chutes contra o capô do carro.

Registro em Vídeo: De dentro do automóvel, a apresentadora filmou a ação: “Olha o que esse senhor está fazendo comigo”, declarou Isabele nas imagens que viralizaram.

Intervenção Policial

A situação só foi controlada com a chegada de policiais que passavam pelo local. Ao perceber a presença das autoridades, o agressor tentou deixar a cena, mas foi abordado e obrigado a fornecer a identificação que havia negado à jornalista.

Isabele ressaltou que decidiu tornar o caso público para incentivar outras mulheres a não se calarem diante de situações de abuso: “Seria hipócrita da minha parte, que peço tanto para as mulheres se posicionarem, não vir aqui hoje”.