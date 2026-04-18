A figura enigmática da “loira da curva do Tucumã”, que durante décadas povoou o imaginário de moradores de Rio Branco, ganha nova vida no quarto episódio do Arquivo 068, que mergulha em relatos antigos para revisitar uma das histórias mais comentadas da capital acreana. O episódio foi lançado às 16 horas deste sábado (18).

Baseado na narrativa do jornalista Astério Moreira, o episódio reconstrói o clima de medo e curiosidade que marcou as décadas de 60 e 70, quando motoristas, moradores e trabalhadores juravam ter cruzado com a aparição na estrada que liga a cidade ao antigo Quinari. “Era uma época em que tudo se espalhava no boca a boca. E, mesmo assim, todo mundo sabia da loira”, relembra o texto que inspira a produção.

O caso mais emblemático, resgatado pelo programa, é o de um taxista que teria dado carona a uma mulher loira, vestida de branco, em uma noite abafada. Silenciosa e de olhar “parado”, como descreveu, a passageira desapareceu misteriosamente dentro do carro ao se aproximar da temida curva. “Quando olhei pelo retrovisor, ela simplesmente não estava mais lá”, narrou à época, em um relato que virou assunto nos mercados e rodas de conversa da cidade.

Entre o medo e a memória

O episódio do Arquivo 068 reconta a história e contextualiza o período em que ela surgiu, numa Rio Branco sem iluminação adequada, com estradas de terra e marcada por acidentes graves, como o de um caminhão que capotou na chamada “curva da morte”, deixando várias vítimas.

Esse cenário ajudou a consolidar a lenda, associando a suposta aparição a uma mulher que teria morrido tragicamente no local. “Era uma forma de explicar o inexplicável”, sugere a narrativa apresentada no programa.

Ao trazer o caso de volta, o Arquivo 068 aposta justamente nessa zona de dúvida: até que ponto é memória coletiva, medo ou algo que nunca foi totalmente explicado?

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