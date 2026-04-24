Programação também contará com música ao vivo, garantindo a animação ao longo da noite

Em clima de festa e valorização das tradições culturais, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC) promove, na próxima quinta-feira, 30 de abril, o “Arraiá da PGE 2026”. O evento integra as comemorações pelos 49 anos da instituição e também celebra o Dia do Procurador do Estado do Acre.

A programação será realizada a partir das 18h, no estacionamento da sede da PGE-AC, em Rio Branco, e será aberta ao público. A proposta é oferecer uma noite de confraternização que una servidores, familiares e a comunidade em geral em um ambiente festivo.

PGE I

Entre as atrações previstas estão comidas típicas, bingos, brinquedos e uma apresentação junina organizada pela própria instituição. A programação também contará com música ao vivo, garantindo a animação ao longo da noite.

A expectativa é de que o Arraiá reúna um grande público, consolidando-se como um momento de celebração, lazer e valorização das tradições culturais no estado.