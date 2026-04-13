“Arrascaeta Acreano” brilha em SP e é aprovado pelo Bebedouro Futsal

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Conhecido como “Arrascaeta Acreano”, Pedro Henrique Maia Cardoso surge como uma nova promessa do futebol. Aos 18 anos, o atleta já deu passos importantes na carreira e agora celebra uma nova e promissora fase no interior de São Paulo.

Residente em Viradouro (SP), ele decidiu dedicar-se integralmente à modalidade de quadra, que exige raciocínio rápido e o drible curto, características marcantes de seu estilo de jogo.

A dedicação rendeu frutos imediatos. Recentemente, ele passou por testes no time de Bebedouro, cidade vizinha à sua atual residência. Apenas dois dias depois, o resultado foi anunciado: Pedro Henrique foi aprovado e já integra o novo elenco.

Após ganhar projeção ao se destacar na Copa Fla, no Maracanã, atuando na categoria Sub-18, o atleta agora celebra uma nova etapa.

“Isso me incentiva a não desistir e a seguir de cabeça erguida”, afirma Pedro Henrique ao comentar suas expectativas sobre o atual momento da carreira.

A trajetória em solo paulista começou com experiências no futebol de campo, onde Pedro Henrique chegou a passar uma semana em avaliação no Mirassol, clube referência na revelação de talentos. No entanto, foi no futsal que o jogador encontrou seu novo foco.

O jovem segue focado em consolidar seu nome no cenário esportivo paulista, levando consigo a habilidade que o tornou destaque no Acre e a determinação de quem busca novos horizontes no esporte.