Artemis II: o que disseram astronautas em 1ª entrevista após retorno

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Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, os quatro astronautas da tripulação da missão Artemis II, falaram a respeito da viagem espacial que fizeram em direção à Lua em uma entrevista coletiva.

O evento foi transmitido ao vivo neste sábado, 11, pelo canal de YouTube da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). Além de agradecimentos às famílias e funcionários da entidade, os quatro falaram brevemente a respeito da experiência.

Reid foi o primeiro a falar: “Nós estamos unidos para sempre. Ninguém aqui jamais vai saber pelo que nós quatro passamos juntos. E foi a coisa mais especial que já aconteceu na minha vida.”

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Victor veio em seguida. “Gostaria de agradecer à nossa liderança. E ela mudou desde que chegamos aqui, em abril de 2023, mas a qualidade, não. E temos sorte de estar nessa agência [Nasa] neste momento, e juntos”, afirmou.

Christina refletiu sobre sua visão do espaço: “O que me impressionou não foi necessariamente só a Terra, foi toda a escuridão em torno dela. A Terra era só um bote salva-vidas navegando sem ser incomodada no universo”.

Jeremy encerrou as primeiras declarações: “Quando vocês olham para nós aqui, vocês não estão olhando para nós. Nós somos um espelho refletindo vocês. E se você gosta do que vê, então olhe um pouco mais de perto. Isso é você.”

Também houve momentos de bom humor, como quando Reid disse que pretendia comer em uma rede de fast food em breve, ou quando Jeremy brincou afirmando que há muito tempo “não ficava tão longe” de Wiseman, quando estavam em lados opostos do palco. O colega se levantou e sentou ao seu lado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo