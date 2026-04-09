Artista que coloriu elevados da capital leva arte do Acre para festival nacional

Único representante do estado, Mahatma Mahá participa de evento com mais de 300 artistas

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O grafitti acreano vai ganhar espaço em um dos maiores encontros de arte urbana do país. O artista plástico Mahatma Mahá foi convidado para participar da 10ª edição. Festival Street of Styles, o Encontro Internacional de Grafitti, que ocorre nos dias 10, 11 e 12 de abril.

Para ele, o convite tem um significado especial. “Foi recebido de uma forma muito especial para representar o Acre, o único artista que está aí nessa edição”, afirma. O encontro, que já acontece há uma década, reúne nomes do Brasil e do exterior em uma grande imersão artística.

Mahatma destaca que o principal valor do evento está na troca entre artistas. “É um encontro onde acontece muita troca, a gente aprende muita coisa também. A gente atualiza técnica, atualiza muita coisa”, explica.

Ele relembra a primeira participação, em 2017, como um momento marcante na carreira. “Eu pude conhecer vários artistas que eu era fã, que eu nunca imaginava nem conhecer e tive a oportunidade de pintar ao lado”, conta.

Segundo o artista, experiências como essa impactam diretamente o trabalho desenvolvido no Acre. “Quando a gente volta e aplica isso no trabalho, é uma forma de inspiração também”, diz.

Da arquitetura ao grafitti como sustento

A trajetória de Mahatma no grafitti começou em 2011, a partir de oficinas que despertaram o interesse pela arte urbana. “Desde 2014 eu comecei a trabalhar profissionalmente na área. Sou arquiteto e urbanista, mas hoje tiro o sustento da minha família através do grafitti”, afirma.

Conhecido por intervenções de grande visibilidade, o artista também foi responsável por grafittis nos viadutos da capital acreana. “Foi uma oportunidade que virou uma grande vitrine. A proposta era homenagear a Amazônia, a produção de alimentos regionais e tudo que gira em torno do nosso estado”, explica.

Mahatma ressalta que a participação no evento também simboliza a força da arte local. “A gente está indo realmente para representar o Acre e Rio Branco”, afirma.

O artista também destacou o apoio recebido para viabilizar a viagem. “Eles conseguiram o aporte da passagem, o que foi fundamental, porque o evento oferece estrutura, mas não custeia o deslocamento”, explica. “Acredito que vai ser um novo passo na jornada de fortalecimento do meu trabalho e também do grafitti que é criado aqui”, conclui.