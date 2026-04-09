09/04/2026
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Artista que coloriu elevados da capital leva arte do Acre para festival nacional

Único representante do estado, Mahatma Mahá participa de evento com mais de 300 artistas

Por Anne Nascimento, ContilNet 09/04/2026 Atualizado: há 7 horas
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Artista que coloriu elevados da capital leva arte do Acre para festival nacional
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🛡️ Editorial
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O grafitti acreano vai ganhar espaço em um dos maiores encontros de arte urbana do país. O artista plástico Mahatma Mahá foi convidado para participar da 10ª edição. Festival Street of Styles, o Encontro Internacional de Grafitti, que ocorre nos dias 10, 11 e 12 de abril.

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Para ele, o convite tem um significado especial. “Foi recebido de uma forma muito especial para representar o Acre, o único artista que está aí nessa edição”, afirma. O encontro, que já acontece há uma década, reúne nomes do Brasil e do exterior em uma grande imersão artística.

Mahatma destaca que o principal valor do evento está na troca entre artistas. “É um encontro onde acontece muita troca, a gente aprende muita coisa também. A gente atualiza técnica, atualiza muita coisa”, explica.

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Mahá destaca que o principal valor do evento está na troca entre artistas. — Foto: Arquivo pessoal

Ele relembra a primeira participação, em 2017, como um momento marcante na carreira. “Eu pude conhecer vários artistas que eu era fã, que eu nunca imaginava nem conhecer e tive a oportunidade de pintar ao lado”, conta.

Segundo o artista, experiências como essa impactam diretamente o trabalho desenvolvido no Acre. “Quando a gente volta e aplica isso no trabalho, é uma forma de inspiração também”, diz.

Da arquitetura ao grafitti como sustento

A trajetória de Mahatma no grafitti começou em 2011, a partir de oficinas que despertaram o interesse pela arte urbana. “Desde 2014 eu comecei a trabalhar profissionalmente na área. Sou arquiteto e urbanista, mas hoje tiro o sustento da minha família através do grafitti”, afirma.

Conhecido por intervenções de grande visibilidade, o artista também foi responsável por grafittis nos  viadutos da capital acreana. “Foi uma oportunidade que virou uma grande vitrine. A proposta era homenagear a Amazônia, a produção de alimentos regionais e tudo que gira em torno do nosso estado”, explica.

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Conhecido por intervenções de grande visibilidade, o artista também foi responsável por grafittis nos  viadutos da capital acreana. — Foto: Arquivo pessoal

Mahatma ressalta que a participação no evento também simboliza a força da arte local. “A gente está indo realmente para representar o Acre e Rio Branco”, afirma.

O artista também destacou o apoio recebido para viabilizar a viagem. “Eles conseguiram o aporte da passagem, o que foi fundamental, porque o evento oferece estrutura, mas não custeia o deslocamento”, explica. “Acredito que vai ser um novo passo na jornada de fortalecimento do meu trabalho e também do grafitti que é criado aqui”, conclui.

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