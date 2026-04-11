10/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Assessor encontra dinheiro perdido e tenta localizar dono em Rio Branco

Caso ocorreu em frente ao Sesi e mobiliza redes sociais

Por Dry Alves, ContilNet 10/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Assessor encontra dinheiro perdido e tenta localizar dono em Rio Branco
Assessor encontra dinheiro perdido e tenta localizar dono/Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

Um ato de honestidade chamou atenção nas redes sociais na noite desta sexta-feira (10), em Rio Branco. João Ricardo, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso, usou a internet para tentar localizar o dono de uma quantia em dinheiro encontrada na capital acreana.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Dinheiro Perdido

Segundo relato publicado pelo próprio assessor, o caso aconteceu em frente ao Sesi, no início da noite. Ele contou que um homem, que seguia de motocicleta à sua frente, acabou deixando cair o valor durante o trajeto.

LEIA TAMBÉM:

Projeto “Olhares que Acolhem” promove reencontro de detentas com filhos em Sena Madureira

Enem 2026: Prazo para solicitar isenção da taxa começa em abril; veja a data

De acordo com João Ricardo, não foi possível acompanhar o motociclista devido ao trânsito intenso no local. Ainda assim, ele decidiu recolher o dinheiro e iniciar uma mobilização para identificar o dono.

Quem tiver informações que ajudem a identificar o dono do dinheiro pode entrar em contato por meio do perfil João Ricardo Braga nas redes sociais.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.