Assessor encontra dinheiro perdido e tenta localizar dono em Rio Branco

⏱️ 1 min leitura

Um ato de honestidade chamou atenção nas redes sociais na noite desta sexta-feira (10), em Rio Branco. João Ricardo, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso, usou a internet para tentar localizar o dono de uma quantia em dinheiro encontrada na capital acreana.

Segundo relato publicado pelo próprio assessor, o caso aconteceu em frente ao Sesi, no início da noite. Ele contou que um homem, que seguia de motocicleta à sua frente, acabou deixando cair o valor durante o trajeto.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com João Ricardo, não foi possível acompanhar o motociclista devido ao trânsito intenso no local. Ainda assim, ele decidiu recolher o dinheiro e iniciar uma mobilização para identificar o dono.

Quem tiver informações que ajudem a identificar o dono do dinheiro pode entrar em contato por meio do perfil João Ricardo Braga nas redes sociais.