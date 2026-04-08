Santos celebrou hoje os 69 anos do primeiro contrato profissional de Pelé

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Nesta quarta-feira (08/04), as redes sociais do Santos FC foram tomadas por uma aura de nostalgia e reverência. O clube celebrou o aniversário de 69 anos da assinatura do primeiro contrato profissional de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Em 1957, o mundo ainda não sabia, mas o “Peixe” acabava de garantir o talento que mudaria a história do futebol para sempre.

“O Menino que se Tornou Eterno”

Em uma postagem emocionante no Instagram, o Santos destacou que a Vila Belmiro não foi apenas o local de uma assinatura, mas o berço de uma lenda.

“Antes do mundo saber teu nome, um menino já desenhava grandeza nos campos de terra e sonho. A bola nos pés… o destino no olhar. Na Vila, não foi só um contrato, foi o início de uma lenda”, escreveu o clube.

Os Números de um Deus do Futebol

A trajetória iniciada em 1957 rendeu estatísticas que, até hoje, parecem inalcançáveis:

Carreira Total: 1.364 jogos e 1.282 gols.

Pelo Santos: 1.116 partidas e 1.091 gols (quase um gol por jogo ao longo de décadas).

Pela Seleção Brasileira: 113 jogos, 77 gols e o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970).

Com informações do Metrópoles.

Conquistas Históricas

Com aquele contrato de 1957, o Santos iniciou sua era de ouro, conquistando:

2 Mundiais de Clubes

2 Copas Libertadores da América

6 Campeonatos Brasileiros

10 Campeonatos Paulistas

Pelé nos deixou em 29 de dezembro de 2022, mas como o próprio Santos relembrou hoje, o dia 8 de abril de 1957 foi o momento em que o impossível começou a virar rotina. Para o torcedor santista, celebrar esta data em 2026 é reafirmar que, embora os ídolos passem, a coroa do Rei permanece intocada.