05/04/2026
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Assurbanipal confirma saída da Secretaria de Indústria para disputar vaga na Aleac

Exoneração deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira

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Assurbanipal confirma saída da Secretaria de Indústria para disputar vaga na Aleac
Evento também teve a presença do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita/Foto: Ascom
📸 Foto Destaque: Juan Diaz/ContilNet
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🔍 Fato Checado

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, é mais um integrante do alto escalão do governo que deve deixar o cargo para disputar as eleições deste ano. A informação foi confirmada por ele ao ContilNet nesta sexta-feira (3).

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A decisão ocorre em razão do calendário eleitoral, que estabelece o próximo dia 4 de abril como prazo para que ocupantes de cargos no Executivo se afastem das funções, caso pretendam concorrer nas eleições de 2026.

VEJA TAMBÉM:Quem assume? Confira os nomes dos novos secretários do Governo 

Assurbanipal afirmou ao ContilNet que o convite partiu de lideranças do setor industrial no estado.

“Recebi convite de líderes da indústria para ajudar a Mailza nas eleições. Estou me desincompatibilizando”, disse.

Apesar de confirmar a saída do cargo, o secretário ainda não definiu o partido pelo qual pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

“Estamos tratando disso hoje. Em princípio, estamos conversando com o Podemos”, afirmou.

A exoneração de Assurbanipal Mesquita deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta-feira.

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