Assurbanipal confirma saída da Secretaria de Indústria para disputar vaga na Aleac

📸 Foto Destaque: Juan Diaz/ContilNet

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O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, é mais um integrante do alto escalão do governo que deve deixar o cargo para disputar as eleições deste ano. A informação foi confirmada por ele ao ContilNet nesta sexta-feira (3).

A decisão ocorre em razão do calendário eleitoral, que estabelece o próximo dia 4 de abril como prazo para que ocupantes de cargos no Executivo se afastem das funções, caso pretendam concorrer nas eleições de 2026.

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Assurbanipal afirmou ao ContilNet que o convite partiu de lideranças do setor industrial no estado.

“Recebi convite de líderes da indústria para ajudar a Mailza nas eleições. Estou me desincompatibilizando”, disse.

Apesar de confirmar a saída do cargo, o secretário ainda não definiu o partido pelo qual pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

“Estamos tratando disso hoje. Em princípio, estamos conversando com o Podemos”, afirmou.

A exoneração de Assurbanipal Mesquita deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta-feira.