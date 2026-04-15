Hugo Ekitiké rompeu o tendão de Aquiles hoje e não jogará a Copa.

A França sofreu o seu golpe mais duro antes mesmo do início da Copa do Mundo de 2026.

O atacante Hugo Ekitiké, de 23 anos, teve confirmada a ruptura total do tendão de Aquiles direito após se lesionar no primeiro tempo da partida entre Liverpool e PSG, nesta terça-feira (14/04). Segundo o jornal L’Equipe, a gravidade da lesão exige cirurgia imediata e meses de afastamento.

O Momento da Lesão

Aos 30 minutos do primeiro tempo, em um lance isolado na Champions League, Ekitiké desabou no gramado. O choro convulsivo do atleta e a saída de maca já indicavam a gravidade do problema. O técnico do Liverpool, Arne Slot, não escondeu o abatimento em coletiva:

“Todos pudemos ver que não parecia bom. Perder um jogador dessa forma, em um momento tão decisivo da temporada, é muito difícil”, lamentou o treinador.

Com informações do Metrópoles.

Impacto para a Seleção Francesa

Ekitiké era visto como o parceiro ideal de ataque para o ciclo de 2026. Seus números na temporada explicam o desespero da comissão técnica francesa:

Jogos: 45;

Gols: 17;

Assistências: 2.

A ausência do “astro dos Reds” obriga o técnico da França a buscar alternativas de última hora para o setor ofensivo. Para o Liverpool, a perda é igualmente sentida, já que o time entra na reta final das competições europeias sem o seu principal finalizador.

Recuperação

A ruptura do tendão de Aquiles é uma das lesões mais temidas por atletas de alto rendimento. O tempo estimado de recuperação varia entre 6 a 9 meses, o que descarta qualquer possibilidade de participação do jovem atacante no Mundial que começa em junho.