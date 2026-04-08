📸 Foto: Ascom

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O Atacale surpreendeu os consumidores ao divulgar, nesta quarta-feira, uma oferta relâmpago com descontos agressivos em diversos produtos, válida exclusivamente hoje, dia 08 de abril de 2026.

A ação, revelada como uma oportunidade especial para os clientes, já começa a movimentar a loja em Rio Branco, atraindo consumidores em busca de economia imediata. A proposta é simples e direta: preços reduzidos por tempo extremamente limitado, criando uma oportunidade única para quem agir rápido.

Com a alta procura ao longo do dia, a expectativa é de grande fluxo na loja, reforçando o caráter urgente da campanha. A recomendação é clara para os consumidores: aproveitar o quanto antes, enquanto as ofertas ainda estão disponíveis.

Para acompanhar todas as ofertas em tempo real, os clientes podem seguir o Instagram do Atacale no perfil @nossoatacale.

A loja está localizada na BR-364, número 381, no loteamento Santa Helena, em Rio Branco.