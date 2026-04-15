A província de Kahramanmaraş, no sudeste da Turquia, foi palco de um massacre nesta quarta-feira (15/04). Segundo o governador Mukerrem Unluer, um aluno do ensino fundamental utilizou armas do pai, que estavam escondidas em sua mochila, para abrir fogo dentro da instituição de ensino.

O balanço parcial aponta quatro mortos, incluindo um professor, e pelo menos 20 feridos.

Dinâmica do Crime

O atirador, que também morreu no local, agiu de forma premeditada. As autoridades confirmaram que o armamento pertencia à família e foi introduzido na escola sem detecção. As vítimas feridas foram levadas a hospitais da região, algumas em estado grave.

Com informações da CNN Brasil.

Onda de Violência Escolar

A Turquia vive um momento de choque com a recorrência de crimes em ambiente escolar:

Terça-feira (14/04): Na província vizinha de Sanliurfa, um ex-aluno de 19 anos feriu 16 pessoas com um rifle antes de tirar a própria vida.

Quarta-feira (15/04): O novo ataque em Kahramanmaraş eleva o número de vítimas fatais e feridos em um intervalo de apenas dois dias.

Resposta Governamental

O governador Unluer classificou o evento como uma tragédia imensurável e reforçou que investigações sobre a posse das armas do pai do agressor estão em curso. O Ministério da Educação turco avalia medidas de segurança mais rígidas e suporte psicológico para as comunidades afetadas em ambas as províncias.