Ary Fontoura cobra R$ 160 mil hoje de inquilina em processo de despejo

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Longe da alegria contagiante de seus vídeos matinais, Ary Fontoura vive um imbróglio jurídico que se arrasta desde março de 2024. O ator acionou a Justiça do Rio de Janeiro para reaver a posse de um imóvel e cobrar valores referentes a aluguéis e encargos que deixaram de ser pagos por uma inquilina na Zona Oeste da cidade.

Os Valores da Causa

O montante da dívida impressiona e mostra que as tentativas de resolução amigável falharam ao longo de mais de um ano:

Aluguéis em atraso: O débito direto já ultrapassa R$ 131 mil .

Valor Total da Ação: Somando multas, encargos e custas processuais, o pedido judicial de Ary Fontoura passa de R$ 160 mil.

Tentativas de Acordo Frustradas

De acordo com os autos do processo, Ary, hoje com 93 anos, relatou que tentou resolver a situação diretamente com a ocupante antes de recorrer ao Judiciário. A mulher teria alegado que pretendia vender uma propriedade para quitar os débitos, mas a promessa não se concretizou.

“O contrato previa uma garantia de R$ 18 mil, valor que se tornou insuficiente diante do montante acumulado ao longo dos meses”, aponta a defesa do ator no processo.

Com informações do Metrópoles.

Prazo para Desocupação

Com a ação protocolada, Ary Fontoura solicita:

Rescisão do Contrato: O fim imediato do vínculo de locação. Desocupação em 15 dias: O ator pede que a Justiça determine a saída da inquilina em até duas semanas. Quitação ou Saída: Dentro deste prazo de 15 dias, a inquilina ainda possui o direito legal de quitar a dívida total para manter o contrato em vigor, caso contrário, o despejo será executado.

Ary, que recentemente também virou assunto ao criticar posturas no BBB 26, mostra que, apesar da idade avançada e do bom humor constante, não abre mão de seus direitos patrimoniais perante a lei em 2026.