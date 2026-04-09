Atraso em voo para Rio Branco deixa passageiros retidos por quase 2 horas

Durante o período de espera, o comandante informou aos ocupantes que o atraso não era um caso isolado

📸 Foto: ContilNet

⏱️ 1 min leitura

Passageiros do voo 3654 da LATAM Airlines, com destino a Rio Branco, no Acre, enfrentaram um longo período de espera dentro da aeronave no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com relatos, o voo estava previsto para decolar às 8h05, mas, até por volta das 9h55, a aeronave permanecia em solo, com os passageiros já embarcados e aguardando autorização para decolagem.

Durante o período de espera, o comandante informou aos ocupantes que o atraso não era um caso isolado. Segundo ele, outras aeronaves também enfrentavam dificuldades para decolar naquele momento. A justificativa apresentada foi o intenso fluxo de aviões pousando no aeroporto, o que estaria impactando diretamente a liberação das pistas para decolagens.

“Acredito que muitas outras também estão na mesma situação, possivelmente pelo grande número de aeronaves que estão descendo agora nas pistas deste aeroporto”, explicou o comandante em comunicado aos passageiros.

Alta movimentação

O Aeroporto de Guarulhos é o maior e mais movimentado do país, e atrasos podem ocorrer em função de fatores como tráfego aéreo intenso, condições climáticas e logística operacional.

Até o momento, não há informações sobre o novo horário de decolagem ou se o atraso poderá impactar conexões e a chegada prevista em Rio Branco.

Passageiros relataram desconforto com a longa permanência dentro da aeronave, enquanto aguardam a normalização do fluxo para seguir viagem.