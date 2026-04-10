Atriz Anne Hathaway dita moda com corte de cabelo clássico

Franja de Anne Hathaway em "O Diabo Veste Prada" é tendência

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Se existe um corte de cabelo que define uma “virada de chave” na cultura pop, é a franja de Andy Sachs. Em 2026, impulsionado por aparições recentes de Anne Hathaway, o estilo voltou com força total, unindo o charme dos anos 2000 com a técnica moderna do visagismo.

O corte é a escolha número um de mulheres que desejam emoldurar o rosto e destacar o olhar.

O Que Define a “Nova” Franja Andy?

Diferente da versão original, que era extremamente densa, a adaptação contemporânea foca no equilíbrio:

Volume com Leveza: O visual mantém a franja cheia, mas com as pontas levemente desfiadas e uma abertura suave no centro para garantir movimento.

Foco no Olhar: Estrategicamente cortada na altura das sobrancelhas, ela atrai a atenção para o terço médio do rosto, suavizando linhas de expressão.

Versatilidade: Especialistas apontam que o corte é ideal para rostos alongados, pois ajuda a equilibrar as proporções faciais.

Dicas de Visagismo

A visagista e terapeuta capilar Mari Borges ressalta que o segredo do sucesso é a personalização. “A franja da Andy é poderosa, mas não pode ser rígida. Para rostos mais largos ou curtos, recomendamos versões mais leves para não causar um efeito de achatamento”, explica.

Com informações do Metrópoles.

A ideia é que a franja comunique maturidade e estilo de forma simultânea, sem perder a naturalidade.

Como Manter o Visual

Para garantir que a franja esteja sempre impecável como a de uma assistente de Miranda Priestly, o segredo está na finalização:

Secagem: Use uma escova redonda média para dar volume desde a raiz. Texturização: Um spray de brilho ou shampoo a seco ajuda a manter os fios no lugar com um aspecto leve. Manutenção: O corte exige retoques a cada 15 ou 20 dias para não perder o comprimento ideal.

O retorno deste estilo prova que a moda é cíclica, mas a sofisticação de um bom corte é atemporal. Se você busca uma mudança significativa que passe pelo espelho, a “franja Andy Sachs” é a ferramenta de autoexpressão definitiva para esta temporada.