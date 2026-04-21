Atriz é cortada da versão final de O Diabo Veste Prada 2

Decisão ocorre em meio a polêmicas recentes envolvendo a imagem da artista e sua reputação comercial em Hollywood

A poucos dias da aguardada estreia de “O Diabo Veste Prada 2”, marcada para esta quinta-feira (23), uma notícia vinda dos bastidores de Hollywood agitou os fãs da franquia. A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seu papel na série Euphoria, teria sido completamente cortada da versão final do longa-metragem após o que fontes próximas chamaram de “divergências criativas”.

De acordo com informações da Entertainment Weekly, Sweeney faria uma breve aparição interpretando a si mesma. A cena seria protagonizada por Emily Blunt e serviria como um recurso narrativo para apresentar a evolução de sua personagem 20 anos após o filme original. Na trama descartada, a assistente de Miranda Priestly daria dicas de moda à polêmica jovem atriz.

Problemas na montagem e polêmicas

Embora a justificativa oficial aponte que a participação “não se encaixou bem na montagem final”, o histórico recente de Sydney Sweeney em Hollywood tem sido alvo de debates. Desde o ano passado, a imagem da atriz tem enfrentado turbulências, com críticas que vão desde o desempenho comercial de seus últimos projetos até controvérsias políticas e questões sobre sua imagem pública nos Estados Unidos.

Especula-se que a produção tenha optado por evitar que essas polêmicas externas ofusquem o retorno triunfal de Meryl Streep e Anne Hathaway aos papéis icônicos de Miranda Priestly e Andy Sachs.

Silêncio oficial

Até o momento, nem os representantes de Sydney Sweeney, nem a distribuidora do filme se pronunciaram oficialmente sobre a exclusão da cena. O silêncio aumenta a curiosidade do público para conferir o resultado final da obra, que promete ser o maior lançamento cinematográfico do mês.

“O Diabo Veste Prada 2” mantém seu cronograma original e estará disponível nos cinemas brasileiros a partir de amanhã.