Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica

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Uma cena da atriz Erika Januza interpretando a rainha Niara gerou repercussão e críticas nas redes sociais devido à visível escassez de figurantes. O público questionou a composição da imagem, que deveria transmitir a grandiosidade de um reino, mas contou com poucas pessoas ao redor da protagonista. Em entrevista à revista Quem, a atriz quebrou o silêncio e explicou os desafios enfrentados pela produção.

De acordo com Januza, o resultado final foi diretamente impactado por fatores externos. O clima no dia das gravações impediu que o planejamento original fosse executado, limitando o número de figurantes disponíveis no set. A explicação ajudou a contextualizar o momento, mostrando que nem sempre o que o telespectador vê reflete a intenção inicial da direção.

Representatividade em Meio aos Desafios

Apesar da limitação técnica na cena, Erika ressaltou que a importância do papel vai além da quantidade de pessoas no fundo da imagem. Ela destacou a responsabilidade de interpretar uma rainha negra, algo que não teve como referência enquanto crescia. “Quando eu era criança, não me via nas princesas. As referências eram europeias”, afirmou.

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A construção da personagem Niara foi um processo solitário e autoral para a atriz. “Tive que criar a minha própria rainha”, revelou, pontuando que a falta de referências históricas na televisão brasileira a obrigou a buscar uma estética e postura únicas.

Mesmo com as dificuldades logísticas que deixaram a cena com menos figurantes do que o esperado, a performance de Erika Januza foi defendida por admiradores, que destacaram a relevância de ver uma mulher negra ocupando o posto de realeza na teledramaturgia nacional.