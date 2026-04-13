Atriz Ruby Rose acusa Katy Perry de assédio em boate

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O que começou como uma resposta a um post sobre o Coachella no Threads transformou-se em uma das denúncias mais pesadas do ano no showbiz. A atriz Ruby Rose acusou publicamente a cantora Katy Perry de assédio sexual em um episódio que teria ocorrido na boate Spicy Market, em Melbourne, há cerca de 20 anos.

O Relato do Incidente

Rose descreveu uma situação explícita e perturbadora. Segundo ela, enquanto descansava no colo de uma amiga na casa noturna, Katy Perry teria forçado um contato físico íntimo e não consensual:

“Puxou a calcinha para o lado e esfregou sua ‘vagina nojenta’ no meu rosto até que meus olhos se abriram e eu vomitei nela”, escreveu a atriz em seu perfil.

Ruby Rose explicou que, na época, minimizou o ocorrido como uma “história de bêbada”, mas que hoje compreende a gravidade do ato e os danos emocionais que ele causou ao longo das décadas.

Com informações do Metrópoles.

Provas e Ação Policial

Diferente de outros relatos de redes sociais, a atriz afirmou categoricamente não temer represálias judiciais por difamação:

Evidências: Rose alega possuir fotos do episódio e diversas testemunhas que presenciaram a cena em público.

Boletim de Ocorrência: Nesta segunda-feira (13/04), a atriz informou ter procurado a polícia para registrar o caso. “Fiquei surpresa ao achar o processo de registro ok. Quando o policial saiu da sala, meu corpo desmoronou”, desabafou sobre o impacto de reviver o trauma.

O Outro Lado

Até o momento, a equipe de Katy Perry não emitiu nenhum comunicado oficial. A cantora, que recentemente assumiu um romance com o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau após seu divórcio, segue em silêncio enquanto a internet debate a veracidade e o peso das acusações.