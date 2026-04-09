Audiência pública discute novo Estatuto Digital no estado acreano

Instituições buscam articulação entre poder público e sociedade para reduzir riscos de exploração e violência digital

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O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Assembleia Legislativa (Aleac) unem forças para discutir a segurança de crianças e adolescentes no mundo virtual. Na próxima segunda-feira (13), o plenário da Casa Legislativa será palco de uma audiência pública focada no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), instituído pela Lei nº 15.211/2025.

Em vigor desde o dia 17 de março deste ano, a nova legislação cria um marco de proteção para o público infanto-juvenil no Acre. O debate, conduzido pela 3ª Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, busca detalhar como a norma deve ser aplicada por empresas, órgãos públicos e pela própria sociedade civil.

Regras para o Ambiente Digital

O ECA Digital traz exigências rigorosas, como a responsabilização direta de plataformas digitais pela segurança dos usuários menores de idade. Entre os pontos principais estão a obrigatoriedade de mecanismos eficazes de verificação de idade, a blindagem de dados pessoais e o combate preventivo contra conteúdos que promovam violência, desinformação e exploração.

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A lei também foca na saúde mental e no desenvolvimento físico, tratando do uso excessivo de tecnologias e da necessidade de uma atuação conjunta para mitigar riscos.

Participação Popular

A audiência pública será um espaço de construção coletiva. Além das explanações técnicas das autoridades, o evento contará com um espaço aberto para que os participantes apresentem manifestações e sugestões. O objetivo é fortalecer a rede de proteção e garantir que a nova lei se transforme em ferramentas práticas de justiça social e segurança para as futuras gerações acreanas.