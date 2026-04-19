A gíria “farmar aura” ganhou grande repercussão entre os jovens, o termo significa acumular carisma, presença ou “moral”, ser descolado, surgindo na união do mundo gamer e dos animes. Alinhado a isso, aos 27 anos, o acreano Victor Macário, viu sua vida mudar após viralizar nas redes sociais com vídeos em um estilo de dança próprio, marcado pela autenticidade e que carinhosamente foi apelidado pelos seus fãs como “aura dance”.

O conteúdo que viralizou surgiu de forma natural, quase intuitiva. De acordo com Victor, tudo começou ao ouvir a música “Santa Fé”. “Desde quando eu escutei a música eu já gostei bastante, já imaginava que tipo de cenário eu poderia fazer com ela”, conta.

Victor afirma que não imaginava a proporção que o vídeo tomaria. Ainda assim, havia um objetivo claro em sua mente: dar o seu melhor. “Eu não imaginava realmente que o vídeo fosse pegar a proporção que tomou, mas a minha ideia foi entregar o melhor que eu podia”, diz.

Um dos pontos que mais chamaram atenção do público foi justamente o seu jeito de dançar, lembrando um pouco o “free step” e “rebolation”, o criador apostou em um improviso como marca registrada. “A forma com que eu danço ali é espontâneas, várias danças são feitas na hora”, explica. Ele conta que nunca fez aulas de dança, e que desenvolveu seu estilo a partir de vivências pessoais, especialmente do período em que morou no Rio de Janeiro, onde teve bastante contato com a cultura do funk.

Alcance nacional e internacional

O criador de conteúdo destaca que a repercussão ultrapassou fronteiras, que ele não imaginava “Com os vídeos minha vida mudou muito, comecei a ter reconhecimento até de artistas de fora”, afirma.

A repercussão dos vídeos foi tão grande que personalidades e até instituições entraram na tendência, uma das mais recentes e marcantes foi o perfil no Tik Tok do time de futebol Chelsea, que publicou um vídeo utilizando a música os passos, marcando o acreano na publicação.

No Brasil, nomes como o presidente e CEO do Grupo Cimed, João Adibe, e o deputado federal Kim Kataguiri, o influenciador fitness Toguro também aderiram à trend, ampliando ainda mais a visibilidade do trabalho de Victor.

Criador de conteúdo profissional

Com o crescimento, vieram também oportunidades profissionais. Para ele, uma das maiores conquistas está na consolidação de parcerias com grandes empresas como a Honda, Yamaha e Agro Boi.

Hoje criador de conteúdo em tempo integral, Victor conta que iniciou sua trajetória recentemente. “Eu faço vídeo há três anos… comecei ali por julho de 2023”, relembra.

Mesmo com o sucesso, Victor mantém os pés no chão e faz questão de compartilhar aprendizados com quem deseja seguir o mesmo caminho.

Para ele, acreditar é o primeiro passo. “É possível, pois hoje eu trabalho com isso, mas é necessário persistência também, o processo exige dedicação, especialmente no início, quando ainda não há retorno financeiro, eu todo dia, mesmo não recebendo nada, gravava e falava pra mim: vai dar certo”, lembra. A fé e a constância, segundo ele, foram fundamentais para alcançar os resultados atuais.

Hoje mais do que “farmar aura”, Victor Macário mostra que, na era digital, às vezes o simples, espontâneo e autêntico, pode fazer toda a diferença para mudar tudo.

VÍDEO: