Nova norma permite atualização mensal dos dados para acompanhar a realidade de mercado de cada estado brasileiro

O Governo Federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) deste sábado (18), a nova portaria que atualiza os valores de referência do gás de cozinha (GLP). Os dados são fundamentais para o cálculo do Auxílio Gás do Povo e já passam a valer para os benefícios emitidos a partir deste mês de abril de 2026.

Para o estado do Acre, a nova regulamentação manteve o preço de referência do botijão de 13kg em R$ 123,16. O montante é exatamente o mesmo que havia sido registrado em janeiro deste ano, mostrando uma estabilização no teto utilizado para o repasse às famílias acreanas em comparação ao encerramento de 2025.

Série Histórica e Ajustes

O acompanhamento dos preços de referência mostra uma leve oscilação nos últimos meses. Em novembro de 2025, o valor fixado para o estado era de R$ 122,12. Com a manutenção do valor atual, o governo busca garantir que o benefício acompanhe a média dos preços praticados no mercado local.

A nova norma introduz alterações importantes nos dispositivos de regulamentação anterior. A principal mudança é o estabelecimento de critérios para a atualização mensal dos dados, permitindo que o Ministério responsável aplique reajustes de forma mais ágil, respeitando as variações específicas de cada unidade da federação.

Objetivo da Medida

Segundo o texto da portaria, a medida visa manter o equilíbrio do benefício social, evitando que a inflação do combustível prejudique o poder de compra das famílias cadastradas. O Auxílio Gás é calculado com base na média dos preços levantados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), servindo como suporte financeiro direto para a população de baixa renda.