08/04/2026
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Baco Exu do Blues nega uso de canetas após perder 40 kg

Cantor que perdeu 40 kg rebate boatos sobre canetas emagrecedoras (26)

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Minoxidil E Implante Capilar Para Combater A Queda De Cabelo 1
Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

O rapper Baco Exu do Blues tornou-se um dos assuntos mais comentados nesta quarta-feira (08/04) ao mostrar o resultado de sua transformação física.

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O baiano, que já chegou a enfrentar um quadro de obesidade severa, apareceu visivelmente mais magro e musculoso, o que gerou uma onda de teorias sobre o uso de “canetas emagrecedoras” da moda.

Sete Anos de Jornada

Irritado com as insinuações de que teria buscado um “atalho” médico, Baco compartilhou registros de seus treinos pesados que vêm sendo realizados desde 2019. O artista enfatizou que sua mudança de vida não foi um evento de curto prazo, mas um processo de sete anos inteiros de dedicação.

“Deixar claro que nada foi construído em um dia ou um mês. Ler que meu esforço foi fruto de ‘Ozempic ou bariátrica’ é um desrespeito total”, disparou o rapper em seu perfil oficial.

O Debate sobre Métodos Rápidos em 2026

Com informações do Metrópoles.

A polêmica envolvendo Baco ocorre em um momento onde o uso indiscriminado de canetas para obesidade virou pauta nacional. Enquanto entidades médicas atualizaram diretrizes para o uso ético desses fármacos, o cantor reforçou que, no seu caso, a base foi:

  • Treino de Força: Foco em musculação pesada para construção de massa.

  • Disciplina Alimentar: Mudança radical de hábitos mantida por quase uma década.

  • Saúde Mental: O rapper destacou que o equilíbrio emocional foi vital para sair da obesidade.

Baco Exu do Blues encerra o assunto pedindo que o público valorize a trajetória de superação real, alertando para os perigos de se atribuir qualquer transformação estética a métodos invasivos sem considerar a saúde e o tempo de cada indivíduo.

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