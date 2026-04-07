Banda Guapa comanda “Especial O Rappa” com participações especiais na Confraria 

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A banda Guapa apresenta, no próximo dia 24 de abril, o “Especial O Rappa” no palco da Confraria.

A programação oferece uma experiência completa para os fãs, mesclando os clássicos que atravessaram gerações com um ambiente dinâmico de DJ set e convidados.

A formação da banda Guapa conta com Chris Guto (voz), Paulo Nobre (guitarra), Paulo Martins (baixo e produção), Sandro (sax e percussão) e Marcelo Pitbull (bateria). Além do show principal, a noite terá DJ set de Bernardo Franklin e participações de Diego Gurgel e Thalyta Soriano.

O evento começa a partir das 20h30 e possui capacidade limitada.

Os ingressos individuais custam R$ 40, enquanto a mesa para quatro pessoas sai por R$ 200.

Interessados podem realizar vendas e reservas pelo WhatsApp (68) 99985-9873.