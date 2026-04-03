05/04/2026
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Barrabás “furta” refrigerante em encenação e acaba detido

Cena inesperada interrompe apresentação e chama atenção

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Barrabás
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

Uma apresentação da Paixão de Cristo em Bagaceiras, no Piauí, terminou com um desfecho inusitado após um dos atores protagonizar uma cena fora do roteiro. Durante o espetáculo, o intérprete de Barrabás foi flagrado pegando uma garrafa de refrigerante em meio à encenação.

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O momento surpreendeu o público e quebrou o clima tradicional da apresentação. A situação foi registrada por quem acompanhava o evento e passou a circular nas redes.

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Após o episódio, o ator foi detido de verdade, segundo informado na própria publicação que divulgou o vídeo. A informação também foi reforçada pela Prefeitura de Bagaceiras, que comentou o caso em tom bem-humorado, afirmando que o personagem “seguirá detido durante toda a Semana Santa” e que a ação não fazia parte do espetáculo.

Apesar do imprevisto, a cena acabou chamando atenção para a encenação, que integra as celebrações tradicionais da Semana Santa no município.

Piauí Verso

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