Bastidores e celebrações: veja quem brilhou na coluna da Márcia Abreu nesta semana

📸 Foto: Cedida

⏱️ 2 mins leitura

FESTA

Será nesse sábado a festa de aniversário da cardiologista Joicely Costa, em comemoração aos seus 6.0 e os 35 anos de união com o engenheiro Vilela Filho. Para o evento, desembarcam do Sul do país, familiares e amigos. Dentre os convidados, amigos de longas datas, desde a época em que estudava no Instituto São José. Um verdadeiro revival nota mil!

ALEGRIA

A querida e sempre requisitada promoter Meyre Manaus, que curte dias especiais em sua terra natal, em Manaus, onde recarrega as energias e mata a saudade das origens, já tratou de avisar aos amigos de cá que se prepara para aterrisar novamente em plagas acreanas, onde é sempre sinônimo de encontros animados e eventos impecáveis.

AGENDA

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre -ABAV-AC e do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco, Rizomar Araújo, cumpre agenda institucional em Brasília nesta semana, onde participa de reuniões estratégicas voltadas ao fortalecimento do turismo e à melhoria da conectividade aérea no Estado.

PARTIU

Dentro e fora das quadras, o animado grupo de beach tennis, já está em clima para um fim de semana pra lá de especial. Entre raquetes, risadas e uma sintonia que é só delas, o time feminino segue colecionando memórias. Porque quando elas se reúnem… já sabemos: é show, é conexão e é aquele espírito leve que a gente ama ver!

CONSELHEIRO

Vivas para Mário Sérgio! O nome dele, que integrava a lista tríplice para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, foi homologado nesta quarta-feira pela governadora do Estado.

A conquista coroa uma trajetória marcada pela seriedade, competência e compromisso com a vida pública, qualidades que agora passam a integrar ainda mais de perto o controle e a fiscalização das contas públicas acreanas. Na foto, ao lado de sua elegante companheira, celebrando não apenas uma vitória pessoal, mas um importante passo institucional.

GOLD SKILL

Sempre antenada nas novidades e com aquele olhar apurado para o que há de mais elegante, Syl Gadelha já está com a novíssima coleção Prata Collezione da Gold Skill disponível para suas clientes, que traduzem leveza, modernidade e aquele toque fashion que transforma qualquer produção em um verdadeiro show.

VIVAS

Quem celebrou idade nova ontem, 8, foi o médico veterinário Rodolfo Bader Ribeiro, profissional respeitado e querido, que soma mais um ano de vida com muitas conquistas e motivos para comemorar. Felicidades! Click do aniversariante ao lado da esposa, a empresária Patrícia Ganum.