08/04/2026
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Bastidores e celebrações: veja quem brilhou na coluna da Márcia Abreu nesta semana

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📸 Foto: Cedida
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FESTA

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FOTO 01 FEST O

Será nesse sábado a festa de aniversário da cardiologista Joicely Costa, em comemoração aos seus 6.0 e os 35 anos de união com o engenheiro Vilela Filho. Para o evento, desembarcam do Sul do país, familiares e amigos. Dentre os convidados, amigos de longas datas, desde a época em que estudava no Instituto São José. Um verdadeiro revival nota mil!

ALEGRIA

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A querida e sempre requisitada promoter Meyre Manaus, que curte dias especiais em sua terra natal, em Manaus, onde recarrega as energias e mata a saudade das origens, já tratou de avisar aos amigos de cá que se prepara para aterrisar novamente em plagas acreanas, onde é sempre sinônimo de encontros animados e eventos impecáveis.

AGENDA

FOTO 03 RIZO

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre -ABAV-AC e do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco, Rizomar Araújo, cumpre agenda institucional em Brasília nesta semana, onde participa de reuniões estratégicas voltadas ao fortalecimento do turismo e à melhoria da conectividade aérea no Estado.

PARTIU

FOTO 04 PARTIU

Dentro e fora das quadras, o animado grupo de beach tennis, já está em clima para um fim de semana pra lá de especial. Entre raquetes, risadas e uma sintonia que é só delas, o time feminino segue colecionando memórias. Porque quando elas se reúnem… já sabemos: é show, é conexão e é aquele espírito leve que a gente ama ver!

CONSELHEIRO

FOTO 05 CONSELHEIRO

Vivas para Mário Sérgio! O nome dele, que integrava a lista tríplice para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, foi homologado nesta quarta-feira pela governadora do Estado.

A conquista coroa uma trajetória marcada pela seriedade, competência e compromisso com a vida pública, qualidades que agora passam a integrar ainda mais de perto o controle e a fiscalização das contas públicas acreanas. Na foto, ao lado de sua elegante companheira, celebrando não apenas uma vitória pessoal, mas um importante passo institucional.

GOLD SKILL

SYL GADELHA(FOTO 06)

Sempre antenada nas novidades e com aquele olhar apurado para o que há de mais elegante, Syl Gadelha já está com a novíssima coleção Prata Collezione da Gold Skill disponível para suas clientes, que traduzem leveza, modernidade e aquele toque fashion que transforma qualquer produção em um verdadeiro show.

VIVAS

FOTO 07 RODOLFO BADER

Quem celebrou idade nova ontem, 8, foi o médico veterinário Rodolfo Bader Ribeiro, profissional respeitado e querido, que soma mais um ano de vida com muitas conquistas e motivos para comemorar. Felicidades! Click do aniversariante ao lado da esposa, a empresária Patrícia Ganum.

 

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