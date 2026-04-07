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Bayern vence o Real Madrid no Bernabéu e abre vantagem nas quartas da Champions

Alemães saem na frente com autoridade, ampliam no início do segundo tempo e veem reação merengue com Mbappé manter confronto indefinido

Guilherme Silva

07/04/2026 às 18:11

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Luis Díaz comemorando o gol marcado no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique (Reprodução/Thomas Coex/AFP)

O Real Madrid e o Bayern de Munique protagonizaram um duelo intenso nesta terça-feira (7/4), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League. Em uma partida marcada por ritmo alto, chances claras e momentos de domínio alternados, a equipe alemã levou a melhor ao vencer por 2 a 1, deixando a decisão em aberto para o confronto de volta.

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Desde os primeiros minutos, o Bayern mostrou postura agressiva e controle das ações. A pressão alta dificultou a saída de bola do time espanhol, que cometeu erros na construção. Ainda na etapa inicial, Dayot Upamecano desperdiçou oportunidade clara na pequena área. Do outro lado, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior levaram perigo, mas pararam em boas intervenções de Manuel Neuer.

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Abrir em tela cheia Harry Kane, do Bayern de Munique, comemora gol contra o Real Madrid, pela Liga dos CampeõesReprodução/X Mbappé, do Real Madrid, comemora gol contra o Bayern de Munique, pela Liga dos CampeõesReprodução/REUTERS/Gonzalo Fuentes Carreras, do Real Madrid, salvou gol em cima da linha contra o Bayern de Munique, pela Liga dos CampeõesReprodução/REUTERS/Gonzalo Fuentes

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A insistência bávara foi recompensada aos 40 minutos. Em jogada construída pelo meio, Serge Gnabry encontrou Luis Díaz livre na área, que finalizou com precisão para abrir o placar.

Na volta do intervalo, o Bayern ampliou rapidamente. Logo aos primeiros segundos, Harry Kane recebeu na entrada da área e finalizou no canto, sem chances para Andriy Lunin.

O gol não diminuiu o ímpeto do time alemão, que seguiu criando oportunidades, principalmente com Michael Olise, protagonista de jogadas individuais e finalizações perigosas. Ainda assim, o Real Madrid passou a encontrar espaços e cresceu na partida.

Aos 28 minutos do segundo tempo, a reação ganhou forma. Após cruzamento rasteiro de Trent Alexander-Arnold, Mbappé apareceu na segunda trave para diminuir a vantagem. O gol, que por pouco não seria impedido por um milagre de Neuer e só foi confirmado com ajuda da tecnologia, incendiou o Bernabéu e colocou os espanhóis novamente no jogo.

Na reta final, o confronto se transformou em um duelo aberto. Mbappé quase empatou em chute de fora da área, enquanto o Bayern respondeu com finalizações de Jamal Musiala e novas investidas de Kane, sem alterar o marcador.

Com o resultado, o Bayern leva a vantagem mínima para o jogo de volta, enquanto o Real Madrid mantém vivas as chances de classificação em mais um capítulo de um dos confrontos mais tradicionais da história da competição.

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Tags:Bayer de Munique, Champions League, Real Madrid

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Guilherme Silva